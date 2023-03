Para quem não tem muita experiência ou não manja muito do assunto, escolher a carne do churrasco é um grande desafio.

Afinal, cai entre nós, existem dezenas de opções no mercado, não é mesmo? Realmente para quem não entende muito, acaba causando muitas dúvidas.

É por isso que hoje vamos te dar orientações para não errar a mão mais e aprender de uma vez qual carne comprar!

Estes são os segredos para escolher a melhor carne do churrasco:

A primeira coisa que deve ser colocado na mesa é o valor que você está disposto a pagar. Algumas opções a serem consideradas são: picanha, maminha, alcatra, fraldinha ou costela.

Outra coisa a se levar em consideração é a quantidade de pessoas que vão estar no rolê.

Sendo assim, se for muita gente, uma das opções mais em conta é a fraldinha. A fraldinha é uma carne muito gostosa e suculenta, ela rende bastante.

A alcatra que é um pouco mais cara, também vai bem para o preparo na brasa. Uma boa opção para quem está disposto a gastar mais um pouco é levar um kit com a alcatra, a maminha e a picanha.

Outra coisa que pode ser feita é cortar a carne em formato de espetinho. Assim, escolhendo uma boa peça, você corta em pedaços pequenos e coloca nos palitinhos, agradando todo mundo e fazendo a carne render.

Em alguns açougues, por exemplo, já é possível adquirir os espetinhos prontos para ir na churrasqueira.

Por fim, você ainda pode optar por outras carnes, fora as de vaca. Por exemplo, as suínas e as aves.

Por exemplo, os bifes de porco, linguiças e asinhas de frango.

