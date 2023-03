Estudante de medicina da UFG que associou gays à pedofilia pode pegar até 5 anos de prisão

A Faculdade de Medicina da UFG, desde a sua fundação, tem sido importante para a formação de profissionais de excelência e contribuído para a formação de pessoas éticas e conscientes. Com esse propósito, a Coordenação do Curso de Medicina da UFG vem a público dizer que repudia, com veemência, qualquer forma de discriminação e discursos de ódio, preconceito e violência ou atos que firam os princípios da diversidade e da representatividade no âmbito da Instituição e na sociedade em geral.