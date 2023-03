Mulher é presa flagrada dormindo bêbada no volante com filho de 7 anos dentro do carro

Uma mulher, que não teve a idade revelada, foi presa após ser encontrada dormindo no volante do carro enquanto o filho, de 07 anos, pedia ajuda de pessoas presentes no local. O caso aconteceu por volta das 18h do último sábado (25), na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que a motorista estava debruçada sobre o volante de um Peugeot cinza em estado de embriaguez, deixando o filho sozinho. A criança comunicou às pessoas presentes que a mãe estava dormindo dentro do carro, o que levou ao acionamento da Polícia Militar.

A viatura deslocou até o endereço e encontrou a mulher inconsciente em estado de embriaguez. Então, a mãe começou agredir os policiais e chutou o peito de um dos presentes. Ela resistiu à abordagem, xingou e ameaçou a equipe, dizendo que era protegida por um juiz. Nesse momento, foi algemada.

Em seguida, ela foi colocada na parte traseira da viatura e começou a bater os pés, tentando quebrar o veículo. A mulher conseguiu danificar a viatura, quebrando o porta mala. A perícia do veículo foi solicitada.

Os policiais acionaram o Conselho Tutelar para conduzir e acompanhar o menor, que, de acordo com o apurado, relatou à conselheira estar abandonado pelo prazo de uma hora antes da chegada da equipe. Não há informações sobre para onde a criança foi encaminhada.