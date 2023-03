Trator tomba e imagens mostram desespero da família ao ver que o motorista faleceu

Um homem de 45 anos morreu em um acidente de trabalho que se deu após o tombamento de um trator que transportava madeira no último sábado (25). Imagens mostram o desespero da família durante o ocorrido.

Por volta das 15h, a vítima estava trabalhando com um trator na zona rural de Cocalzinho de Goiás quando perdeu controle do veículo, que tombou. Assim, a vítima caiu entre a carga de madeira e o trator, sendo prensada pela pressão de ambos.

No vídeo, é possível ver a família lamentando, já que o trabalhador veio à óbito no momento do acidente. Diante dos fatos, o Serviço Móvel de Atendimento Urbano (SAMU) foi acionado até o local para prestar atendimento.

Uma vez confirmado o óbito da vítima, foi requisitado o exame do corpo assim como a perícia do local do acidente para mais informações sobre os eventos.