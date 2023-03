Descascar e cortar a cebola pode ser um tormento para muita gente, além de causar um chororô (literalmente).

O que acontece é que o vegetal é revestido por várias camadas de casca, o que deixa o seu processo de limpeza muito mais lento.

E se tratando de sua composição, a cebola possui duas substâncias, o óxido sulfúrico e a enzima alinasa, que se unem formando o ácido sulfínico, este, por sua vez, irrita nossos olhos.

E tá aí a explicação da causa de todas as lágrimas enquanto faz a simples tarefa de cortar a cebola.

Mas o seus problemas acabaram! Há formas de descascar e cortar esse vegeta rapidinho, veja.

Este é um truque perfeito para descascar mais rápido e fácil a cebola:

O primeiro passo para descascar a cebola mais rápido é usar a água a seu favor.

Para isso, mergulhe as cabeças em recipientes com água e as deixa lá até amolecer todas as cascas.

Assim, você vai ver que elas sairão com muita facilidade.

Agora, o segredo para cortar é muito simples, você vai precisar de nada mais que um garfo e um descascador.

Assim, esse utensílio, além de descascar frutas e legumes, vai ser um ótimo fatiador de cebolas.

Para isso, limpe e descasque a cebola bem, retirando todas as camadas mais velhas e apodrecidas.

Em seguida, com o garfo, espete a lateral do alimento, para que o utensílio sirva de apoio.

Depois de acomodá-lo bem, passe o descascador, movendo-o para frente e para trás, para obter as folhas .

E voilà! Você fatias finas e homogêneas do vegetal para usar como quiser!

