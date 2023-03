Grupo desce do carro e mata homem que estava espancando mulher na rua em Goiânia

Uma briga generalizada em uma rua do bairro Jardim das Oliveiras, em Goiânia, acabou causando a morte de um homem, de 55 anos. O caso aconteceu na noite de domingo (22).

O Portal 6 apurou que tudo começou após o homem iniciar uma discussão com uma mulher, de 48 anos, e agredi-la com pauladas, socos e chutes.

Ela foi socorrida e encaminhada para o Cais do Bairro Goiá, retornando para casa após algumas horas. No entanto, algum tempo depois, ela se dirigiu até a residência do rapaz, com um pedaço de pau nas mãos, a fim de se vingar do homem.

Uma nova discussão teria começado e, logo em seguida, o homem passou a agredi-la novamente. Neste momento, um carro branco que passava pela via parou e três homens desceram do veículo.

Um deles portava uma faca na mão e utilizou a arma para atingir o agressor e esfaquear, no braço, a irmã do rapaz, de 51 anos, que também estava no local.

O homem, de 55 anos, ainda tentou entrar na residência, mas acabou caindo e falecendo no local.

Em depoimento à PC, a mulher, de 48 anos, afirmou que não conhecia os envolvidos e que os rapazes apenas perguntaram a ela o que estava acontecendo e ela respondeu que estava sendo agredida pelo homem, mas que não viu o momento do crime, pois já havia saído do local.

Ela foi encaminhada até a Central de Flagrantes e teve o celular apreendido. Os três homens ainda não foram identificados pelas autoridades.