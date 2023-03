Concurso público no interior de Goiás tem vagas para fundamental, médio e superior; inscreva-se

Está publicado o edital para o concurso público da Prefeitura de Lagoa Santa, no Sul de Goiás. As vagas são para os níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições serão abertas às 09h do dia 29 de março e se estendem até o dia 17 de abril, pelo site do KLC Concursos, banca responsável pelo certame.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.302 e R$ 2.210,33. A carga horária semanal é de 20h a 40h, dependendo da função desempenhada.

As vagas são para os cargos de agente de serviços de higiene e alimentação (01 vaga), auxiliar de serviços gerais (02), auxiliar de serviços gerais pesados (05), executor administrativo (02), lavador de autos (01), mecânico e eletricista de autos (01), motorista (03), pedreiro (03) e tratorista (01).

Também há oportunidades para as funções de fiscal de posturas (01), fiscal tributário (01), monitor (02), monitor de educação infantil (02), monitor de informática (01) e técnico em eletrotécnica (01).

Por fim também serão têm vagas para contador (01), educador físico (01), enfermeiro (01), fisioterapeuta (01), professor nível III (01), professor nível III – Letras (01), professor nível III – educação infantil (01), psicólogo (02) e psicólogo educacional (1).

Para ler o edital completo, clique aqui.