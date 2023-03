Família busca por homem com transtornos mentais desaparecido há 4 dias em Anápolis

Pai de dois filhos, o servente de obras, Luiz Carlos dos Santos Reis, de 48 anos, está desaparecido há cerca de quatro dias em Anápolis. Preocupada, a família destaca que ele sofre de esquizofrenia e transtornos mentais, além de não usar celular e ser analfabeto, o que dificulta muito as buscas.

Em entrevista ao Portal 6, Gregório Neto, irmão mais novo do trabalhador, relatou que a perda recente da mãe teria motivado uma recaída, fazendo com que ele ficasse mal.

“Nós perdemos nossa mãe recentemente, e até então ele estava bom, Trabalhava aqui na obra comigo, mas aí ele ficou muito sentido e acho que desapareceu por isso”, relatou.

Luiz já foi internado duas vezes no Hospital Espírita de Psiquiatria de Anápolis, e outra em uma clínica particular. Por isso, durante as buscas, os parentes entraram em contato com hospitais de Goiânia e Anápolis com o intuito de conseguir informações, no entanto, não obtiveram êxito.

Um boletim de ocorrência também foi registrado, porém, até o momento os familiares receberam apenas notícias que não deram em nada.

“Um conhecido nosso, vindo de Goiânia no sábado de manhã, disse que viu ele voltando pela BR a pé, perto da “PRF”. Outro disse que viu ele ontem mesmo, à tarde, nas proximidades do ‘UPA’ da Vila Esperança.” relatou o irmão.

Luiz Carlos é pai de dois filhos, um já maior de idade e outro com 17 anos, que inclusive fez aniversário nesta segunda-feira (27) e lamentou a ausência do pai.

Esta não é a primeira vez que o servente de obras sai sozinho, fato este que aumenta as esperanças dos entes queridos de que em breve ele possa aparecer.

“Já aconteceu dele sair de um dia pro outro, mas ele sempre voltou sozinho mesmo. Agora toda hora damos um pulinho na casa dele para ver se ele está. Não podemos parar de trabalhar, mas ficamos com a cabeça nas nuvens, angustiados.” finalizou Gregório.

As buscas seguem, e o irmão pede para que caso alguém tenha informações sobre o Luiz, que entre em contato pelo telefone (62) 99171-6557.