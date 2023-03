Rosalía usa boné da Misci, marca usada por Janja e mais celebridades brasileiras

Rosalía aproveitou a cidade de São Paulo no dia seguinte à apresentação para um público de 100 mil pessoas no Lollapalooza usando uma peça específica. Nesta segunda-feira (27), a cantora chamou atenção ao usar um boné com as cores da bandeira brasileira, em que está escrito “Mátria Brasil”.

A peça é da Misci, marca criada pelo mato-grossese Airon Martin e que simboliza a miscigenação e a diversidade brasileiras. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e a ministra do Meio Ambiente Marina Silva foram figuras políticas que ajudaram a alavancar o nome da marca.

A assessoria da Misci contou ao site F5 que a ligação com a cantora foi feita pelo Hotel Fasano, que costuma receber artistas internacionais, como a banda Coldplay: “Como é uma marca que fala muito de Brasil, sempre somos acionados para presentear os estrangeiros”.

O boné também faz parte de um movimento político. Segundo a marca, a coleção “Eva: Mátria Brasl” homenageia as mães brasileiras, assim como ressignifica símbolos nacionais, como as cores da bandeira, que foram apropriadas pela política da extrema-direita. A peça está à venda no site da Misci por R$ 225,00.