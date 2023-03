Alguns hábitos simples podem não parecer, mas eles são capazes de transformar e fortalecer completamente o seu relacionamento.

Isso quer dizer que um casal precisa se dedicar em pequenas coisas para construir uma relação saudável e frutífera, caminhando para um compromisso mais sério.

6 hábitos simples que podem transformar e fortalecer o seu relacionamento:

1. Colocar o amor na prática

Começando nossa lista, se você achava que o amor morava nas palavras que são ditas da boca para fora e apenas por força do hábito, você está bem enganado!

Uma boa relação se fortifica com o amor morando na ação. Isto é, invista no companheiro e tenha atitudes que condiga com seu sentimento.

2. Ajudar nas tarefas domésticas

Dividir as tarefas em casa, lavar a louça, guardar as roupas e limpar o chão podem ser verdadeiros alavancadores de relacionamentos.

Isso porque, esses hábitos demonstram o seu carinho, cuidado e apreço pelo parceiro (a).

3. Preparar um café da manhã especial

Quem não curte acordar com a mesa posta e um café da manhã super especial nos esperando? Ou melhor ainda, levantar e uma bandeja cheia de quitandas está sobre a cama?

Pois bem, um o outro faz qualquer relação dar um up a mais, se fortalecendo cada vez mais.

4. Sair da rotina em algum dia da semana

Que tal tirar um dia do final de semana para fazer um programa a dois bem diferente e fora do comum?

A nossa dica é: guarde um dia na correria do seu dia a dia apenas para curtir o seu mozão e cultivar o amor de vocês.

5. Fazer mais elogios

Pode não parecer, mas elogios dão um gás para a autoestima de qualquer pessoa. Com a autoestima elevada, por sua vez, as pessoas conseguem lidar melhor com a vida, estando mais dispostas a um relacionamento.

Por isso, elogie sua companheira ou companheiro.

6. Elaborar presentes manuais

Por fim, cartas, recadinhos, caixinhas e qualquer outro artesanato pode ser um grande diferencial para a sua relação.

Ou seja, sempre que possível, faça um parceiro manual para seu parceiro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!