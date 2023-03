Bebê nasce empelicado em Anápolis e imagens impressionam; veja

Um vídeo viralizou nas redes sociais durante a última semana, após repercutir as imagens que mostram o parto do bebê Guilherme Auak, que nasceu “empelicado” na Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva, em Anápolis.

Nesta condição, a criança “vem ao mundo” envolta pela bolsa amniótica, que é uma membrana pela qual a mãe passa nutrientes e oxigênio para o filho durante a gestação.

Esses casos são tão incomuns que acontecem apenas em um a cada 80 mil partos. Geralmente, essa película costuma se romper durante o nascimento do bebê.

No Instagram, a mãe do pequeno, Katia Souza, celebrou muito o primeiro respiro do filho. “Obrigado por vir, por ser você nosso Guilherme Auak. Obrigada Deus por nos conceder tamanha bênção em nossas vidas.