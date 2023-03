Confeitarias de Goiânia ousam e lançam ovos com sabores inusitados nesta Páscoa

A Páscoa está chegando e, com ela, a explosão da demanda pelo produto mais tradicional nesta época do ano: o “ovo de Páscoa”. Em Goiânia, para driblarem a concorrência, empresas e profissionais autônomos estão apostando em ‘recheios’ diferentes na hora de produzir as guloseimas.

Além de sabores marcantes, os ovos desenvolvidos por estes empreendedores fogem do clássico sem descaracterizar o símbolo pascal. Com um mix de ingredientes, as receitas são capazes de aguçar o paladar de quem curte produtos saudáveis, salgados e até alcoólicos.

Pensando nisso, o Portal 6 separou ovos de Páscoa que podem aguçar a curiosidade e o paladar dos consumidores.

1. Ovos de cookie

Se você quer fugir dos tradicionais ovos de mercados e encontrar algo diferente, o estabelecimento ” Cookieteria” pode te ajudar com isso.

A novidade é que, neste ano, durante o período de Páscoa, o local estará lançando o “Ovos de cookie” que consiste em um ovo de chocolate recheado de ganache de chocolate, marshmallow, sucrilhos e vários biscoitos de cookie e no interior.

2. Ovos zero açúcar e glúten

Para quem está na busca de perder uns quilinhos, mas quer se deliciar no chocolate durante o período, há uma forma de resolver esse problema.

A “Sanus – Padaria sem Glúten” estará vendendo, durante essa época, alguns ovos que serão zero açúcar, leite e glúten. Os sabores ainda não foram divulgados, mas podem ser obtidos por meio do telefone (62) 9860-01950.

3. Ovos alcoólicos

Para quem é mais ousado, há também a possibilidade de se empolgar em ovos de Páscoa com álcool.

Essa é a pegada da Dociê Doceria. Além da decoração dourada e ser servido em uma taça, o ovo contará com um frasco pequeno do whisky Red Label para apaziguar a sede dos apaixonados no drink.

4. Ovos de pipoca

Já imaginou existir um ovo de Páscoa de pipoca? Pode parecer até brincadeira, mas ele realmente existe e já está sendo comercializado por aí.

Trata-se de uma casca de chocolate que, dentro dela, é recheada com pipocas gourmet e promete surpreender no quesito sabor.

O item já pode reservador por meio dos quiosques que estão nas lojas Goiânia Shopping, Carrefour Sul e Shopping Flamboyant, Shopping Buena Vista.