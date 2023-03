Motorista de app conta o que aconteceu após passageiro sentar na frente e dizer o que queria

Um motorista de aplicativo publicou um relato no Instagram, contando sobre o que vivenciou com um passageiro – que preferiu sentar no banco da frente – e o caso tem viralizado.

Paulo Melo vive em Minas Gerais e explicou que era mais um dia comum no trabalho, quando o cliente chegou, abrindo a porta da frente, se sentando e tomando um bom espaço com as pernas.

“Já chegou arreganhando as pernas. Geralmente, quando a pessoa faz isso, já é na intenção de que na hora que eu passasse a marcha, ‘relasse’ na perna”, disse em tom de humor.

“Daí ele falou ‘nossa, [motorista de] Uber deve pegar muita gente, um amigo meu é e me contou’. Eu respondi “nossa, eu sou muito sério. Não pego ninguém não”, continuou contando de forma descontraída.

Quando a viagem foi finalizada, Paulo relembrou que foi elogiado pelo cliente. “Ele disse ‘você é muito lindo. Quer me levar de volta pra casa?’. Aí, eu falei ‘tá bom, vou te esperar aqui. […] Pensando no dinheiro, gente, eu levei”, pontuou.

Segundo o motorista, eles se beijaram, mas apenas isso. Ele reforçou que não entrou no apartamento do rapaz, já que estava em horário de trabalho.

Nos comentários, os internautas se divertiram muito. ““Onde se ganha o pão não se come a carne”, eles dizem”, brincou um. “Sempre tem esse papo de que ‘um amigo meu é uber já pegou muita gente’. Quem nunca usou essa artimanha?”, questionou outro.

