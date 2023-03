Pichação deixada em banheiro de escola anuncia massacre em Anápolis

Uma mensagem escrita no banheiro da Escola Municipal Pedro Ludovico Teixeira, na Vila Jaiara, em Anápolis, alerta sobre um massacre que aconteceria no local. A data e horário anunciado seria para o dia 25 de abril, às 09h50.

O autor, que ainda não foi identificado, escreveu que pretendia utilizar uma faca e pistola para cometer o ato.

Além da mensagem no banheiro, foi encontrada mais uma pichação em outro lugar da unidade de ensino: “Massacre de verdade odeio essa escola”. Nesta última, uma professora que trabalha no local foi diretamente citada.

As ameaças foram descobertas nesta quinta-feira (30) e a instituição acionou a Polícia Militar (PM), que realizou varreduras na escola e áreas adjacentes.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) também foi comunicada pela direção da unidade de ensino. A Polícia Civil (PC) investigará o caso.

Nota da Semed

“A Secretaria Municipal de Educação informa que tem acompanhado a unidade e tomado todas as providências necessárias, em parceria com a Polícia Civil, para investigação e apuração das informações, bem como com a Polícia Militar por meio da Patrulha Escolar. A equipe da secretaria tem estado em contato direto com os comandos das forças policiais, para as quais solicitou de imediato o apoio por se tratar de um assunto de segurança pública. A Prefeitura, por meio da pasta, vem atuando dentro das unidades na busca por um ambiente harmonioso com a presença de dois vigilantes em cada escola e CMEI, que tem zelado pela segurança de todos os atores sociais envolvidos na comunidade escolar”.