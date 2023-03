Procon Anápolis aperta o cerco e agências bancárias recebem multas de até R$250 mil

Diante do alto número de queixas de consumidores, o Procon Anápolis intensificou o trabalho de fiscalização em agências bancárias do município em 2022 – o que acabou gerando multas que chegaram à casa dos R$ 250 mil.

Dentre as principais reclamações que a entidade de fiscalização recebe, estão as de falta de acessibilidade, inexistência de assentos prioritários e o tempo de espera nas filas.

No total, 35 agências bancárias foram fiscalizadas, o que resultou em 104 notificações, em que foram identificados problemas técnicos ou operacionais, e 18 processos administrativos para apurar infrações.

Durante a operação, o Procon identificou que os estabelecimentos autuados não cumpriam algumas leis básicas, como a disponibilização de estruturas de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD).

Além disso, outra questão analisada e que gera muita confusão nas agências é o número de pessoal no setor de caixas e o tempo para ser efetuado um atendimento.

De acordo com a lei, o atendimento deve acontecer em prazo de até 20 minutos em dias normais ou 30 minutos em vésperas ou após feriados prolongados, dias de pagamentos e de recebimento de tributos.

Em 2023, todas as agências bancárias foram alvo do Procon Anápolis e os processos ainda estão sendo analisados pelo departamento jurídico do órgão.