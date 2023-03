Ao pagar IPTU, idosa dá golpe de quase R$ 1 mil em Lotérica de Anápolis

Uma idosa, de 72 anos, conseguiu dar um golpe, deixando prejuízo de quase R$ 1 mil para lotérica localizada na Avenida Fernando Costa, em Anápolis. O caso aconteceu na terça-feira (28).

O Portal 6 apurou que, por volta 10h, a cliente foi até o local para realizar o pagamento de uma parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (PTU) no valor de mais de R$900.

Após o lançamento do pagamento feito pela operadora de caixa, a idosa informou que a quitação seria feita mediante saque em conta corrente. No entanto, ao passar o cartão de débito foi informado de que o saldo era insuficiente para cobrir o valor do tributo.

Como a operadora já havia realizado o lançamento do IPTU no sistema da Prefeitura, não seria possível ter um cancelamento do ato.

Para amenizar a situação, a cliente afirmou que retornaria no dia seguinte para fazer o pagamento, pois iria receber o dinheiro da aposentadoria – mas ela não cumpriu a promessa.

Para tentar resolver o caso e não ficar com o ônus, a caixa tentou negociar de tal forma que o pagamento pudesse ser feito de forma parcelada.

Entretanto, tanto a idosa quanto parentes se negaram a arcar com o prejuízo, levando a crer que ela agiu de má-fé. Assim, foi registrado ocorrência na Polícia Civil, que deve investigar o caso.