Noiva faz exigência inacreditável às madrinhas e corre sérios riscos de entrar sozinha na igreja

Uma grande movimentação foi iniciada na internet após uma mulher divulgar um caso atípico que vivenciou dias antes do casamento da irmã e os internautas estão bastante indignados.

Preferindo não se identificar, ela contou que estava animada para o evento e feliz pela familiar. No entanto, tudo mudou depois de ser informada que precisaria cortar o cabelo, juntamente das demais madrinhas.

“Eu serei uma de suas madrinhas, mas desde que aceitei ela vem me bombardeando com uma lista de pedidos cada vez maior. Alguns foram compreensíveis, mas outros nem tanto”, começou a usuário de Reddit.

“Um deles foi usar mangas longas para cobrir minhas tatuagens, mas outro, um tanto quanto estranho, foi que todas deveriam ter cabelos ao menos 15 centímetros mais curtos que o da noiva”, contou.

Segundo a irmã da protagonista da cerimônia, ela explicou que não cortaria, pois tem cuidado dos fios há muito tempo e sente um apego enorme pelo atual corte.

“Minha irmã surtou quando eu disse que não ia cortar o cabelo. Eu me ofereci para usar ele preso e ela disse que isso iria distrair as pessoas e tirar a atenção dela”, disse.

“Eu garanti que meu cabelo não será uma distração e minha mãe concordou. Como ela continuou irredutível, eu disse que poderia ser apenas uma convidada ao invés de madrinha, e ela teve outro acesso de raiva”, destacou.

“Mais tarde o noivo dela me ligou e me pediu para cortar o cabelo porque ‘cabelo cresce’. Eu disse que não vou cortar mais da metade do meu cabelo por causa de 1 único dia! Ele pediu desculpas, mas me ligou de novo dizendo que minha irmã estava chorando por causa disso”.

Por fim, a usuária do fórum virtual pontuou que não cederá aos caprichos da noiva e que, se ela realmente quiser que as madrinhas compareçam, precisará esquecer essa ideia.

Para os internautas, o pedido foi uma loucura. “Não sei por que alguém acha que tem direito de decidir o que os outros vão fazer com seus cabelos, ainda mais quando vai levar anos para voltar ao estado original”, comentou uma pessoa.

“Ela não pode dizer o que você deve fazer ou não com seu corpo. Essa mulher está realmente maluca”, ponderou outra.