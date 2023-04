Tentando proteger o filho, mulher grávida é agredida pelo companheiro com cadeira de ferro, em Anápolis

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada durante a madrugada deste sábado (1º) para socorrer uma mulher grávida que estava sendo agredida pelo companheiro, no Bairro de Lourdes, em Anápolis.

A vítima, que não teve a idade revelada, teria se separado do homem há cerca de um mês por conta da violência do companheiro, mas acabou reatando o relacionamento acreditando que ele mudaria.

No entanto, neste final de semana, ele se mostrou violento novamente e a ameaçou de morte com uma faca, indo em seguida na direção do filho.

Para salvar a criança, a mulher foi pra cima e acabou sendo atingida por uma cadeira de ferro arremessada pelo marido.

A PM foi acionada por uma vizinha do casal, mas os militares não encontraram o suspeito, que fugiu tomando rumo ignorado.

A vítima foi orientada a procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para representar contra o homem.