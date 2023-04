Conheça a academia em Anápolis voltada exclusivamente para bebês e crianças pequenas

Quem passa frequentemente pelo bairro Jundiaí pode até já ter reparado numa academia bastante diferenciada. A Baby Gym chama a atenção justamente por ser voltada exclusivamente para bebês e crianças pequenas.

O estabelecimento faz parte de uma franquia com mais de 60 unidades espalhadas pelo Brasil, que oferecem justamente serviços de cuidados e desenvolvimento para nenéns a partir de dois meses e crianças até 06 anos de idade.

Na Baby Gym são oferecidas atividade lúdicas e multissensoriais, que são orientadas e planejadas por profissionais devidamente qualificados.

A proposta dos exercícios é justamente incentivar os aspectos relacionados ao social, cognitivo, sensorial, emocional, comunicativo e que influenciam o psicomotor.

Já as turmas são dividas levando em consideração a faixa etária dos pequenos, além de sempre respeitar a individualidade de cada um, o que vai muito além da idade.

De acordo com a franquia, a turma Pitocos vai dos dois aos cinco meses, seguida pelos Sapecas dos seis aos nove. Dos 10 meses até um ano e meio, os bebês ficam com os Exploradores. Após essa idade e até os três anos, passam a ficar no grupo Artistas. As últimas duas turmas são os Atletas e os Gênios, dos três aos quatro anos e depois até os seis, respectivamente.

Ao Portal 6, a unidade de Anápolis explicou que, até os três anos, as atividades necessitam da presença dos pais ou responsáveis. Após essa idade, fica a critério deles estarem ou não presentes.

É possível agendar uma aula experimental para os pais e responsáveis se familiarizarem com a dinâmica e conhecerem um pouco mais sobre o projeto. Maiores informações estão disponíveis através do Instagram @meubabygymanapolis.