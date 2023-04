Polícia Civil lança cartilha para orientar goianos sobre combate aos maus-tratos de animais

No intuito de conscientizar a população goiana para o “abril laranja” – mês de prevenção contra maus-tratos aos animais – a Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), lançou uma cartilha com orientações de como denunciar crimes praticados contra pets.

No documento, as autoridades orientam que em casos como abandono de animais, agressões, desnutrição alimentar, falta de assistência veterinária, ou mantimento do pet em locais inadequados e que propiciem sofrimento, é necessário acionar as autoridades indo até uma unidade da Dema ou abrindo um boletim de ocorrência digital por meio da Delegacia Virtual, no site da PC.

O órgão também recomenda que, se possível, os denunciantes apresentem fotos da cena no momento em que for registrar o crime.

Para quem não quiser se identificar, há também a possibilidade de realizar uma denúncia anônima por meio do e-mail [email protected], para casos de Goiânia, ou para [email protected], para crimes ocorridos em outras cidades de Goiás. Nessas situações, é necessário informar o endereço completo em que a ação foi realizada.

Há também a possibilidade de registrar uma ocorrência por meio do disque denúncia da Polícia Civil no número 197 ou pelo Whatsapp (62) 98581-8197.

No entanto, de acordo com a Dema, denúncias anônimas não podem ser realizadas nas seguintes situações: quando algum inquilino abandona animais em um imóvel ou quando a pessoa que está denunciando é tutor do animal.

Vale lembrar que, conforme o artigo 32 sobre Lei de Crimes Ambientais, a pena para maus-tratos contra animais é de um ano para pets em geral, e de até cinco anos quando o crime for praticado contra cães ou gatos.