Alguns famosos, para alavancar a carreira, adotam algum nome artístico ou apelido para serem chamados.

Essa é uma estratégia que eles buscam para ficar com um nome mais agradável socialmente.

Alguns deles chegam a recorrer a numerologia de nomes para descobrirem qual se encaixa melhor.

A numerologia é uma das ciências esotéricas mais antigas do mundo, basicamente o cálculo e interpretação dos números apontam as características da personalidade de cada indivíduo, a partir de valores atribuídos às letras do seu nome.

6 famosos que são mais conhecidos por seus apelidos do que pelo nome de registro:

1. Tatá Werneck

View this post on Instagram A post shared by Tata Werneck (@tatawerneck)

Talita Werneck Arguelhes, ou simplesmente, Tatá Werneck, é uma atriz, comediante, apresentadora, musicista, repórter e dubladora brasileira.

Ela começou seus estudos de atuação com apenas nove anos e, aos onze, apresentou-se pela primeira vez.

2. Fiuk

View this post on Instagram A post shared by Eduardo Amarante (@eduardoamarante)

Filipe Kartalian Ayrosa Galvão, ou melhor, Fiuk, é um ator e cantor brasileiro, conhecido por ser filho de Fábio Junior.

3. Supla

View this post on Instagram A post shared by Supla (@suplaoriginal)

Eduardo Smith de Vasconcellos Suplicy se consagrou como Supla, sendo um famoso cantor, compositor, ator e apresentador de televisão brasileiro.

4. Gusttavo Lima

View this post on Instagram A post shared by 🏛 Gusttavo Lima 🏛 (@gusttavolima)

Nivaldo Batista Lima ganhou fama como cantor, compositor, produtor musical e empresário brasileiro.

Ele começou sua carreira aos sete anos de idade e, mais pra frente, decidiu adotar o nome artístico de Gusttavo Lima.

5. Anitta

View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Larissa de Macedo Machado, mais conhecida como Anitta, é uma cantora, compositora, atriz, dançarina, empresária e apresentadora brasileira, que ganhou espaço na mídia internacional, sendo uma grande referência de artista em nosso país.

6. Belo

View this post on Instagram A post shared by Marcelo Pires (@belo)

Por fim, temos Marcelo Pires Vieira, muito mais conhecido como Belo.

Belo é um artista braisleiro que se consagrou no meio da música, sendo cantor e compositor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!