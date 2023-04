Moradores de 14 cidades de Goiás devem receber kit gratuito com nova antena digital; saiba quais

Famílias de baixa renda, inscritas no CadÚnico, banco de dados dos programas sociais do Governo Federal, poderão receber a instalação de equipamentos e da antena digital gratuitos em Goiás. No total, 14 cidades goianas serão contempladas com o programa Siga Antenado.

Dentre elas, Silvânia e Iaciara lideram a lista com o maior número de pessoas que poderão ser atendidas. Cada uma tem, respectivamente, 1,8 mil e 1 mil candidatos.

Campo Alegre de Goiás (574) vem logo em seguida, depois Campo Limpo de Goiás (569) e Santa Rita do Novo Destino (545).

A lista continua, com Ouro Verde de Goiás (398), São Miguel do Passa Quatro (369), Nova Roma (336), Colinas do Sul (324) e finalmente Gameleira de Goiás (316). Ao todo, cerca de 7,2 mil famílias devem ser beneficiadas.

Caso os atendidos já tenham sistemas de recepção atualizados, como a antena digital tipo espinha de peixe, antena digital interna ou TV por assinatura, não será necessária a troca.

A mudança acontece devido à interferência do sinal 5G no modelo tradicional de transmissão analógica. Assim que as cidades tiverem os novos sinais de celular ligados, poderão ocorrer chuviscos e até interrupções no sinal da televisão.

Outras 69 cidades goianas também devem receber o agendamento para a instalação dos kits. É previsto o atendimento de 125 mil famílias na capital e em outras grandes cidades do estado, como Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas e Rio Verde.