Saiba onde comprar ovos de Páscoa mais barato em Goiânia

Quem planeja seguir a tradição da compra de ovo de Páscoa em 2023 deve se atentar ao preço em Goiânia. Isso porque o serviço de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon Goiás) apontou variação de até 59% entre os valores apresentados nos estabelecimentos de diferentes setores da capital.

A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira (30), também considerou os preços de caixas de bombons, tabletes e colombas. Ao todo, o órgão analisou 25 estabelecimentos na capital entre os dias 20 e 24 de março.

O ovo de Páscoa mais barato está sendo vendido a R$ 37,49 – que é o Lacta ao Leite de 170g, encontrado do Atacadão Dia a Dia. Já o mais caro, por R$ 103,99, são o Laka Diamante Negro (500g), e o Lacta ao Leite 560g, ambos no BON Atacarejo.

Nesta categoria, o ovo com maior variação foi o de Kit Kat 332g. O mais em conta foi encontrado por R$ 43,99 no Atacadão Dia a Dia. Já o de maior valor foi na Lojas Americanas, por R$ 69,99. A diferença representa 59,10%.

O tablete de chocolate ao leite Garoto 80g foi o produto com maior variação nessa categoria, de 89,09% – comercializado por R$ 4,49 no Ipanema Alimentos até R$ 8,49, no Hiper Moreira.

Já a caixa de bombom Nestlé 251 gramas com clássicos como Prestígio e Alpino foi encontrada por R$ 8,89 no Sendas e BON Atacarejo. O preço mais alto é de R$ 14,99 nas Lojas Americanas, o que representa uma diferença de 68,62%

Orientações

O órgão destacou que alguns itens tiveram reduções nos pesos mas estão ainda mais caros, sendo que o fabricante tem a obrigação de informar qualquer redução de forma precisa e ostensiva.

Além disso, o Procon apontou para a possibilidade de trocar o ovo de Páscoa por uma opção mais barata, como uma caixa de bombom ou barra de chocolate, ressaltando a importância de analisar o custo-benefício. Isso porque ovos podem ter preços elevados por conta da presença de personagens infantis na embalagem ou em brinquedos.

Se o produto conter brinquedo, é importante verificar a faixa de idade indicada para a criança e se há selo do Inmetro. No caso de compra de produtos promocionais, muitas vezes quebrados, o consumidor perde o direito à reclamação por este motivo.