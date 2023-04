Depois de Goiânia, será a vez de Aparecida receber unidade do Starbucks

Após a franquia de cafeteria Starbucks anunciar que irá abrir uma unidade no Shopping Flamboyant, em Goiânia, chegou a vez do Buriti Shopping, em Aparecida, receber uma loja do renomado empreendimento.

Assim, os clientes poderão apreciar os famosos cafés oferecidos pela franquia, além de bebidas artesanais e itens únicos do cardápio brasileiro.

Dentre eles, estão bebidas como o Starbucks Brigadeiro Frappuccino, blends de cafés especiais e refeições como coxinha de frango e uma receita mineira exclusiva do tradicional pão de queijo.

Ainda não foi definida uma data para a instalação da franquia no Buriti Shopping. No Flamboyant, a inauguração está prevista para o segundo semestre deste ano.

Embora o Starbucks esteja entrando aos poucos no estado de Goiás, não foi divulgado se há alguma previsão para abrir uma filial da loja em Anápolis.