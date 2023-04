Goiás dá início à Campanha de Vacinação contra a Influenza um mês antes de todo o Brasil

Diante de um cenário de descontrole dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRG), o Governo de Goiás deu início à Campanha de Vacinação contra a Influenza nesta terça-feira (04), antecipando o calendário previsto.

Apesar do começo “antes da hora”, o prazo final para a iniciativa irá se manter, se estendendo até o dia 31 de maio.

Atualmente, os postos de saúde do estado passam por uma situação delicada, com alta taxa de ocupação de leitos de enfermaria e Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), que estão no limite.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Flúvia Amorim, afirmou que a doença é bastante incidente nesta época do ano e que é fundamental que os grupos prioritários tomem o imunizante contra o vírus.

Isso porque, conforme a gravidade da infecção, o paciente pode até mesmo vir a óbito. Neste ano, por exemplo, já foi registrada em Goiás uma morte, decorrente de SRAG causada pela Influenza.

A Campanha de Vacinação contra a Influenza é realizada em todo o Brasil e tinha início previsto para o dia 10 de abril. Em Goiás, a meta é imunizar 2.581.286 pessoas.

Este público-alvo é composto pelos seguintes grupos prioritários:

pessoas com 60 anos ou mais

trabalhadores da saúde

gestantes

puérperas

indígenas

crianças de seis meses a seis anos

professores

pessoas com comorbidades

trabalhadores do transporte coletivo

portuários

profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas

servidores do sistema carcerário

população privada de liberdade

adolescentes que cumprem medida socioeducativa

Durante a campanha, não será feito escalonamento e todas as pessoas dos grupos elegíveis podem se dirigir a qualquer um dos 965 postos instalados em Goiás, a qualquer período da vacinação.

No dia 06 de maio, entretanto, está marcado como o Dia D de Vacinação contra a Influenza, quando há o chamamento e mobilização estadual para “dar um empurrãozinho” nos índices de imunização.

O Dia D, quando há o chamamento e a mobilização estadual, está marcado para acontecer em 6 de maio.