Portal 6 ultrapassa 19 milhões de acessos em março e estreia novidades em abril

O Portal 6 segue crescendo em audiência. O site ultrapassou 19 milhões de acessos no último mês de março. Foram exatas 19.015.300 visualizações de páginas, conforme o consolidado de aferição do Google Analytics. Em relação a fevereiro, quando foram alcançados 18.081.699 acessos, o incremento foi de quase 1 milhão a mais de views.

Esses números mostram que o Portal 6 tem audiência sólida, figurando entre os principais veículos de comunicação de Goiás. “Mensalmente traçamos estratégias de conteúdo e analisando o comportamento do leitor. Assim, entendemos exatamente o que ele quer e gosta de acompanhar”, destaca o jornalista Danilo Boaventura, diretor-geral do site.

Novidades

Para abril, diversas novidades estão sendo preparadas. Uma delas é a estreia de novos produtos audiovisuais, como o Enciclopédias Vivas, que se propõe a fazer um mergulho na história de Anápolis através de quem vive a cidade, e o 1,2,6…Gravando!, que chega para trazer o que está rolando no universo cinematográfico.

Além disso, o Portal 6 segue investindo em tecnologia, otimização e performance. Os internautas devem ter notado que o carregamento das páginas está cada vez mais rápido. Isso contribui para um melhor desempenho junto aos mecanismos de buscas e gera fidelização de público.

“Em breve a home page do site também passará por mudanças pontuais com o incremento de novas editorias. Atualmente, publicamos mais de 50 textos por dia sobre variados assuntos. Com essa adaptação na capa ficará mais fácil para nossos leitores encontrarem os textos de sua preferência”, explica a jornalista Rafaella Soares, diretora de Conteúdo do Portal 6.