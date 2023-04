Filho de apenas 1 ano morre atropelado pelo caminhão do pai, em Porangatu

Uma morte chocante abalou a cidade de Porangatu, no extremo Norte Goiano, após um pai atropelar o filho, de um ano de idade, enquanto manobrava um caminhão dentro de casa.

O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (05). Conforme apurado pelo Portal 6, o homem, de 28 anos, estava dando ré no veículo para adentrar o quintal da residência e consertar os rolamentos do meio de transporte.

No entanto, a criança se aproximou por um ponto cego do motorista, que não viu ela chegando e atingiu o pobre garotinho. Ele faleceu no local.

Para piorar a situação, o condutor do caminhão não possui habilitação e o veículo estava com o licenciamento atrasado, o que acabou gerando duas autuações.

O veículo foi levado para a delegacia de Porangatu. Cabe agora à Polícia Civil (PC) dar prosseguimento às investigações do ocorrido.