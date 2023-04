Comerciante viraliza ao apelar aos sentimentos de ladrão através de placa na porta da loja

O apelo feito por um comerciante do Setor Leste Vila Nova, em Goiânia, vem chamando a atenção dos internautas goianos. Acontece que o dono de uma açaiteria, que já passou por duas tentativas de arrombamento, resolveu fazer um apelo ao ladrão por meio de uma plaquinha colocada no portão.

Sem aguentar mais os prejuízos, Weykson Messias Alves, de 30 anos, decidiu se comunicar com o suspeito de uma forma educada, o chamando até de “senhor”.

“Senhor ladrão, por favor, não arrombe mais essa porta. Em menos de 03 dias, o senhor já veio 2x, nos trazendo prejuízos e dor de cabeça. Tenha consciência”, expressa na placa.

Ao G1, o dono do estabelecimento revelou que este tipo de crime tem se tornado frequente na região, que já sofreu com ao menos outros 11 assaltos cometidos apenas no último mês.

Diante das incertezas, ele conta que chegou ao ponto dos comerciantes das redondezas criarem um grupo para se comunicarem.

Weykson relata também que, há quatro meses, teve a loja furtada. O prejuízo, tanto no furto quanto nas outras duas tentativas de arrombamento, ocorridas entre sexta-feira (31) e domingo (02), alcançou quase R$ 5 mil.

O proprietário fez um boletim de ocorrência, mas pela situação ter se tornado recorrente, decidiu tentar tocar o coração do bandido com o recado.