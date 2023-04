A geladeira é um eletrodoméstico que facilmente encontramos em todas as casas, não é mesmo?

E por ser tão comum e intuitiva, muita gente acha que basta colocar os alimentos lá dentro de qualquer jeito que está tudo bem.

No entanto, a realidade é que tudo lá dentro deve ser colocado de forma estratégica para a melhor conservação dos alimentos.

Assim, você prolonga a vida útil deles e aproveita mais o espaço dentro do seu aparelho.

Esta é a maneira correta de guardar os alimentos dentro da geladeira que poucos sabem:

Normalmente, as galerias são divididas em cinco partes, sendo elas a porta, as prateleiras superiores, no meio, inferiores e as gavetas, não é mesmo?

A parte superior costuma ter a temperatura mais estável de todo aparelho. Por isso, é recomendado colocar os itens mais sensíveis lá como almoço já cozido, laticínios e bebidas.

Enquanto isso, na parte inferior do aparelho, é o local mais frio da geladeira, recomenda-se colocar os itens que precisam de mais cuidado, como as carnes cruas.

Assim, você evita contaminar esses alimentos com bactérias e fungos.

Bom e se tratando da porta, lá está a parte mais `’quente” da geladeira.

Neste local você deve guardar aqueles produtos que possuem melhor resistência a baixas temperaturas, como molhos preparados, condimentos, geleias abertas e caixinhas de sucos.

Apesar de muitas geladeiras virem com compartimentos para ovos na porta, não é nada recomendado deixá-los lá.

Segundo especialistas, a melhor forma é deixá-los na parte intermediária ou superior, já que não há tanta variação de temperatura.

Por fim, as gavetas são o local destinado a conservar produtos como frutas ou verduras , mas deve-se ter cuidado para não esmagá-los para não haver nenhum dano.

