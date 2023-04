Festival que traz um pedacinho da Itália para Goiás já tem data para acontecer em 2023

A Prefeitura de Nova Veneza anunciou as datas para a 17ª edição do Festival Italiano do município, que será realizado entre os dias 1º e 04 de junho.

O evento cultural celebra as origens da cidade, localizada a 29 km de Goiânia, que é conhecida por possuir a maior população de descendentes do país europeu no Centro-Oeste.

Com o tema “Uma Itália em Nova Veneza”, dentro dos quatro dias de festividade, a expectativa é de receber aproximadamente 120 mil pessoas.

O prefeito da cidade, Valdemar Batista Costa (UB), destacou que esses costumes tornaram-se uma tradição, que foi abraçada não só pelos descendentes – cerca de 60% da população – mas por todos os moradores.

Além de proporcionar uma imersão cultural voltada às tradições italianas, o Festival Italiano de Nova Veneza movimenta também toda a economia local: supermercados, padarias, posto de gasolina, restaurantes, hotéis e produtores.

“Todos os segmentos, sem exceção, são impactados positivamente. O evento representa o 14º salário para a população”, destacou Valdemar.