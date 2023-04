Jovem conta por que decidiu largar emprego de R$ 15 mil para trabalhar em posto de gasolina

Um jovem decidiu revelar o motivo que o fez abandonar o salário de R$ 15 mil para trabalhar como frentista em um posto de gasolina e o caso viralizou.

Heriberto Abarca Hernández vive na cidade de Monterrey, no México, e contou que tinha um bom cargo em uma empresa renomada, mas isso o impedia de viver o que realmente gostava.

“Quando você chega a receber essas quantias de dinheiro você não sabe como gerenciá-las. Pelo menos no meu trabalho era assim: se você ganhasse 20, 30, 60 mil pesos por mês você não poderia andar de caminhão ou metrô”, disse no TikTok.

“Você não pode tomar um café do Oxxo, você tem que tomar Starbucks porque ele lhe dá status”, continuou o desabafo. Isso era bastante tóxico para Heriberto, segundo o mesmo, pois gosta de viver uma vida tranquila e simples.

Além do mais, a pressão interna do ambiente de trabalho era “sufocante”, de acordo com o mexicano. Logo, se tornar um frentista e ter mais de R$ 12 mil do salário diminuído foi a melhor escolha para ele.

E, para provar a veracidade do relato, Heriberto deixou uma série de prints e comprovantes nos vídeos divulgados, o que deixou ainda mais impressionados os internautas.

“Acho um pouco de loucura, mas que bom que está feliz! Dinheiro nenhum compra sua paz”, comentou um usuário. Confira!