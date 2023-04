Enfermeira mostra as consequências de aplicar Botox no rosto por 20 anos; veja

Uma enfermeira estética revelou como está o rosto, atualmente, após aplicar botox por 20 anos consecutivos. Um vídeo publicado no TikTok contando tudo viralizou e internautas ficaram surpresos.

Brenda Blay vive na Califórnia (EUA) e disse que sempre foi muito vaidosa, se preocupando com as rugas e marcas de expressões. Por essa razão, começou com a aplicação de toxina botulínica enquanto jovem.

No entanto, em outubro de 2022 decidiu interromper o tratamento contínuo para ver como o corpo reagiria. Após seis meses de pausa, ainda é possível perceber a musculatura facial da profissional intacta.

Nas cenas, ela se esforça para erguer as sobrancelhas e tentar mostrar linhas de expressões, mas a pele permanece esticada e rejuvenescida, devido ao histórico de procedimentos.

“Então agora estou basicamente reconstruindo meus músculos”, disse Brenda. Isso porque a toxina botulínica, utilizada no botox, entrega um efeito de paralisação nos músculos afetados.

