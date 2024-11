6 sinais que o corpo dá que podem indicar gordura no fígado

Gabriella Pinheiro - 21 de novembro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Quando há algum problema na saúde, o corpo humano sempre costuma dar alguns sinais de que algo não vai bem. Se a situação for relacionada a problemas como gordura no fígado, existem alguns sintomas que as pessoas devem ficar ligadas.

Embora alguns sejam sutis, é preciso ficar atento e, em casos mais graves, procurar um médico para avaliar a situação.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

6 sinais que o corpo dá que podem indicar gordura no fígado

1. Cansaço excessivo



Um dos indícios é sentir-se constantemente cansado. Isso porque quando o fígado está sobrecarregado, ele não consegue realizar suas funções adequadamente, o que afeta o metabolismo e o equilíbrio energético do corpo.

2. Dor ou desconforto no lado direito do abdômen

Outro sinal é a dor ou desconforto no lado direito do abdômen. Se ele estiver inflamado, pode ocorrer um desconforto ou dor persistente nessa área, variando de leve até uma sensação de pressão ou distensão.

3. Alterações na cor da pele ou dos olhos (Icterícia)

O amarelamento da pele ou dos olhos é sinal de que há uma acumulação excessiva de bilirrubina no corpo, substância produzida pelo fígado.

Isso pode afetar a capacidade do órgão de processar a bilirrubina de maneira eficiente, o que resulta no amarelamento da pele e dos olhos.

4. Perda de apetite e náuseas



Outra possível manifestação da gordura no fígado é a perda de apetite, muitas vezes acompanhada de náuseas. A sobrecarga do fígado pode interferir na digestão e na metabolização dos alimentos, causando desconforto gastrointestinal.

5. Aumento do abdômen (ascite)

Já em casos mais sérios, é possível ter o acúmulo de líquidos no abdômen. Esse sintoma pode ser percebido como um aumento do volume abdominal, e é um sinal de que a função hepática está seriamente comprometida.

6. Alterações no teste de função hepática



Por fim, apesar de não ser um sintoma perceptível, as alterações nos exames de sangue que medem a função hepática podem ser um sinal importante de gordura no fígado.

O aumento das enzimas hepáticas, como a ALT (alanina aminotransferase) e AST (aspartato aminotransferase), pode indicar que o fígado está inflamad o ou danificado, frequentemente devido ao acúmulo de gordura.

