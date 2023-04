Homem é preso em Anápolis após ter surto psicótico e destruir casa de vizinha

Um homem foi preso no bairro Adriana Parque, em Anápolis, após ter um surto psicótico e aterrorizar a vizinhança no final da noite desta sexta-feira (07).

Conforme apurado pelo Portal 6, o sujeito, de 34 anos, teria feito uso de cocaína poucas horas antes de ter esse acesso e uma crise de paranoia, em que acreditou haver pessoas perseguindo-o e querendo matá-lo.

Assim, o investigado se armou com um pedaço de madeira e tentou escapar dessas supostas pessoas. Durante a fuga, ele invadiu a casa de uma mulher e começou a atacar a estrutura da residência.

Com isso, o muro frontal do domicílio acabou danificado, assim como uma janela lateral e uma porta, que foi arrebentada. Durante o surto, o homem se cortou e acabou manchando o chão da casa com bastante sangue.

Um vizinho da senhora precisou entrar no local para conter o sujeito e detê-lo até a chegada da polícia militar (PM).

Antes de ser levado à delegacia, o suspeito foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para estancar o sangramento.

Cabe agora à Polícia Civil (PC) investigar o ocorrido e tomar as devidas providências legais.