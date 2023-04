Temperaturas caem e termômetros podem marcar 17ºC em algumas cidades de Goiás no domingo (09); veja quais

A previsão do tempo aponta que o domingo (09) será de pancadas de chuvas irregulares em Goiás.

A informação é do último boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

O calor, juntamente com a umidade vinda do Norte do país, vai favorecer a formação de áreas de instabilidade, provocando as precipitações.

As temperaturas devem cair em todo o estado e os termômetros podem marcar até 17ºC em Anápolis, região Central do estado, além de Ouvidor e Davinópolis, ambas situadas na região Sul.

O maior volume de chuvas está previsto para as regiões Sudoeste, com 35 mm, onde ficam municípios como Santa Helena, Jataí e Mineiros.

De acordo com o boletim do Cimehgo, as cidades que mais devem receber precipitações são Goiandira e Cumari, com até 16 mm.

Chuvas com maior intensidade também devem ser registradas em Goiânia, Catalão, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor e Rubiataba, podendo chegar a 15mm em cada uma.

Na capital, a temperatura varia entre 19ºC e 29ºC. A umidade relativa do ar fica entre 55% e 95%, com sol e pancadas de chuvas isoladas.