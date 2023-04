Empresário alega autodefesa em agressão a funcionário do Fazendinha e denuncia que sofreu discriminação racial

Atualizado às 21h02 – O empresário Rodrigo Ribeiro, de 36 anos, acabou detido na madrugada deste domingo (09) sob a alegação de ter agredido um funcionário do Fazendinha Buteco e Comida, localizado na Avenida São Francisco, em Anápolis.

No boletim de ocorrência, obtido pelo Portal 6, consta que a confusão ocorreu durante o fechamento da conta. O funcionário teria recebido socos, sendo que um deles acertou a orelha e ocasionou um corte.

Rodrigo Ribeiro foi encaminhado à Central de Flagrante da Polícia Civil (PC) e liberado depois de assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de lesão corporal.

Entretanto, nas redes sociais, o empresário apresenta outra versão dos fatos. Afirma ter sido vítima de discriminação racial e narra que foi intimidado pelo dono do estabelecimento.

“Eu perguntei para outros clientes se o segurança tinha ido cobrar a conta na mesa deles e responderam que não. Aí me disseram que eu estava importunando as pessoas, sendo que o restaurante já estava fechando”, relatou nos stories do Instagram.

Rodrigo Ribeiro diz ainda ter sido cercado e empurrado por seis colaboradores do Fazendinha, o que resultou em agressões. Marcas de uma escoriação no joelho foram exibidas no vídeo.

“Olha que loucura: o segurança me segurou para os caras me baterem. O gerente deu um soco na minha cara, sorte que eu desviei e joguei o segurança pro alto, se não tinha tomado uma coça”, detalhou.

O empresário afirma que ligou para a Polícia Militar (PM), solicitando uma viatura, mas não teve o pedido atendido. Também denuncia que os registros que fez pelo celular foram deletados.

Após o episódio, Rodrigo Ribeiro, que estava em Anápolis de visita, retornou ao Rio de Janeiro. Ele pediu ajuda aos seguidores para divulgar o caso e buscar Justiça.

Procurado pelo Portal 6, o Fazendinha Buteco e Comida negou a versão apresentada pelo empresário (leia nota no final da reportagem). Levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, o funcionário que teve corte na orelha foi liberado após receber atendimento.

Nota do Fazendinha Buteco e Comida

“Quanto as notícias veiculadas, o Fazendinha nega todas as alegações apresentadas pelo cliente e esclarece que se colocou à disposição das autoridades policiais para disponibilização de todas as imagens do circuito interno de câmeras de modo a cooperar com o trabalho das autoridades competentes, o que entende ser fundamental.

Reforçamos nosso compromisso com o respeito incondicional aos nossos clientes e a sociedade.”