Encontrado corpo de vigilante de Anápolis que pulou no rio para pegar vara de pescar

O corpo do vigilante anapolino Francismar Gomes, que estava desaparecido após pular no Rio Vermelho, em Matrinchã, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (09).

O Portal 6 apurou que os agentes localizaram o cadáver boiando no rio, que possui 6 metros de profundidade, por volta da meia-noite. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para fazer a retirada.

Francismar tinha 32 anos e estava desaparecido desde sexta-feira (07), após pular no rio para recuperar uma vara de pesca que havia caído na água. Contudo, ele não conseguiu retornar até a superfície.

Após o sumiço, uma equipe náutica do Corpo de Bombeiros foi acionada e compareceu no local no sábado (08) para averiguar se havia ou não ocorrido um possível afogamento.

No entanto, o homem não foi localizado na ocasião e os agentes decidiram realizar uma nova busca, na madrugada de domingo, a fim de encontrá-lo