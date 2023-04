Após reclamações de contribuintes, Prefeitura de Goiânia lança Central do IPTU

Em meio a polêmica sobre a alta do valor do IPTU cobrados em 2022 e como meio de agilizar as eventuais complicações enfrentadas por contribuintes, a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) da Prefeitura de Goiânia realiza a partir desta segunda-feira (14) atendimentos presenciais para a “Central do IPTU”.

Esta é a primeira vez que uma unidade específica para tirar dúvidas e receber orientações a respeito do tributo será realizada na capital.

Os serviços podem ser requisitados no hall de convivência do Paço Municipal, que fica na Avenida do Cerrado, no Park Lozandes, a partir das 08h.

Durante os atendimentos presenciais, a população poderá, com a ajuda de um técnico da Sefin, calcular o valor do IPTU, ter ajuda para emitir boletos e realizar pagamentos via cartões e PIX, consultar o número de inscrição municipal e checar os documentos necessários para a abertura do processo de revisão ou atualização do cadastro.

Além do suporte físico, os contribuintes também podem tirar algumas dúvidas de forma online com alguns servidores do órgão por meio do WhatsApp nos números (62) 3524-3352, 3524-3375, 3524-3383.

Vale ressaltar que tanto a “Central do IPTU” virtual e presencial, funcionam de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 17h, sem agendamento prévio, até o dia 03 de maio.