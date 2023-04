Avenida de Anápolis volta a ficar alagada, com água inundando casas e comércios

Fortes chuvas tornaram um verdadeiro tormento para moradores de Anápolis, em especial, para quem transita, mora ou trabalha na região da Avenida Amazílio Lino – via que fica na região Central e une o Bairro Jundiaí ao Centro.

Na tarde desta segunda-feira (10), bastaram poucos minutos para que o Córrego das Antas transbordasse e gerasse problemas inestimáveis para a região. Embora não seja mais uma cena tão fora do imaginário dos anapolinos, as imagens são surpreendentes. A estrutura foi praticamente camuflada pela água.

Esta é a terceira vez que a tragédia ocorre na região somente este ano. A última nem fez aniversário, colocando o dia 15 de março na memória de comerciantes locais. Em fevereiro, a Prefeitura Municipal de Anápolis apostou no Anápolis Investe, um pacote de investimentos milionário, para sanar as mazelas causadas pelas chuvas no município.

Entretanto, pouco ou muito pouco foi feito de lá para cá. A justificativa é de que o período chuvoso impede a realização de trabalhos de drenagem e infraestrutura.

Mas a Amazílio Lino, de longe, não é a única a causar algum tipo de desconforto e receio dos anapolinos quando chegam fortes chuvas.

A reportagem do Portal 6 presenciou que motoristas tiveram que fazer um retorno para não ter de acessar a Avenida Universitária – uma das vias mais movimentadas na cidade – que se transformou em uma espécie de rio sobre o asfalto.

Próximo à praça Dom Emanuel, coração de um dos bairros mais nobres de Anápolis, o Jundiaí, comerciantes temem que a água avance para dentro dos estabelecimentos.

Vale ressaltar que a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) é de 10 mm de chuva para Anápolis ao longo desta segunda.