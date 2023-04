Mudas de pequi sem espinhos serão comercializadas em Goiás; veja como comprar

Se o espinho do pequi era tido como um problema para muita gente, agora há uma solução que, em breve, estará disponível para todos. A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) está produzindo um novo lote de mudas da iguaria sem espinhos para ser comercializado para o público em geral a partir de setembro deste ano.

A ação faz parte de uma iniciativa do programa de pesquisa desenvolvido pela Emater, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – unidade Cerrados (Embrapa Cerrados), que desenvolveu seis novas variedades do fruto, sendo três sem espinhos nos caroços.

Para os fãs de ‘carteirinha’ do pequi, é possível reservar mudas de algumas das novas variações na aba “Aquisição de Mudas de Pequi” que fica no site da Emater. O custo unitário da muda é de R$ 50.

Anteriormente, nas primeiras etapas, as mudas foram comercializadas com viveiristas goianos e agricultores familiares também do estado.

Após essa rodada de teste, de acordo com o presidente da Agência Goiana, Pedro Leonardo Rezende, o órgão se prepara para atender toda a comunidade que possui interesse no cultivo do fruto.

“Após a conclusão dessa importante pesquisa estamos focando na produção de novas mudas. Depois de atender aos agricultores familiares na primeira entrega, grupo prioritário da Emater, estamos trabalhando para acolher essa demanda da sociedade que se interessou pelo cultivo do fruto”, explicou.