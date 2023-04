Jovem revela quanto consegue ganhar trabalhando de fazer entregas nos EUA

Uma jovem decidiu compartilhar nas redes sociais o quanto consegue faturar em um dia de trabalho com entregas de pizza nos Estados Unidos e viralizou com a revelação.

Milena Díaz explicou que trabalha para a tradicional franquia Domino’s Pizza e, por causa das gorjetas, consegue receber bem mais do que o salário combinado com a empresa.

Segundo a profissional, já houve algumas situações em que os valores extras foram impressionantes, como um homem que lhe entregou US$ 128,37 (cerca de R$ 632) apenas por simpatia.

Em outra ocasião, Milena já conseguiu US$ 109 (aproximadamente R$ 536, na cotação atual), somente de gorjetas dos clientes, devido ao carisma e ao sorriso ininterrupto da jovem.

Nos vídeos publicados no TikTok, a norte-americana diz ser muito grata pela oportunidade de ganhar dinheiro e conhecer pessoas boas, que a ajudam sem segundas intenções.

Já os internautas ficaram comovidos com a situação e a encorajaram a continuar. “Se você está conseguindo se realizar no emprego e viver boas experiências, não se preocupe com os julgamentos! Você está no caminho certo!”, disse uma pessoa.

