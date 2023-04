Romário, Alex Dias e amigos vão participar de Jogo Solidário em Goiânia; saiba detalhes

O baixinho de mil gols, juntamente com o famoso atacante pantaneiro, são ex-jogadores confirmados para a 7ª edição do Jogo Solidário, que acontecerá no próximo mês, em Goiânia. Estes apelidos referem-se aos craques Romário e Alex Dias, dois artilheiros de fama internacional dos anos 90.

A partida está marcada para acontecer no dia 06 de maio, às 16h, no Sesi Multiparque, localizado no Setor Santa Genoveva.

A entrada será 02kg de alimentos não perecíveis, que posteriormente, serão destinados para a Apae e ao Hospital do Câncer de Goiânia.

Romário passou por clubes como Barcelona, Vasco, Flamengo e Fluminense. Além de conquistar um título da Copa do Mundo em 1994, sendo eleito ainda o melhor jogador do mundo naquele ano.

Alex Dias também passou pelo Vasco, Fluminense, São Paulo e até mesmo pelo Paris Saint Germain. Fez dupla com Romário pelo Vasco e conseguiu a impressionante marca de 19 gols pelo Brasileirão em 2005.

O Jogo Solidário foi idealizado pelo campeão mundial, juntamente com a equipe do empresário e craque Alex Dias.

Até o momento ainda não foram divulgados os demais atletas que vão participar do evento. No entanto, a promessa é de que participem grandes nomes do futebol brasileiros, artistas e políticos.