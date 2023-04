UniEVANGÉLICA traz a primeira tese de doutorado realizada no Metaverso em Goiás

Na tarde desta quarta-feira (12), o diretor administrativo da Associação Educativa Evangélica (AEE), Lúcio Boggian marcou história ao apresentar a primeira tese de doutorado do estado em realidade virtual imersiva no Metaverso.

Lúcio é doutorando no Programa de pós-graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente (PPGSTMA) da Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA).

A apresentação foi realizada no 2º andar do prédio da Pós-graduação da instituição, em um ambiente virtual planejado especialmente para isso.

Em diversos salões tecnológicos e utilizando óculos de realidade avançada, tanto o orientador quanto os avaliadores poderiam ‘passear’ pelo tema proposto: “Governança e meio ambiente: energia fotovoltaica e a contribuição para a agenda global por meio dos objetivos de desenvolvimento sustentável na UniEVANGÉLICA”.

De acordo com o doutorando, apresentar a tese desta forma é um meio excelente para proporcionar uma experiência mais interativa e causar um impacto maior no público.

Além disso, segundo Lúcio, poder interagir com os dados e imagens tridimensionais faz com que as informações sejam mais facilmente lembradas e compreendidas pelo cérebro.

“Existe ainda a possibilidade de apresentação a distância. Com a realidade virtual, é possível apresentar a tese a uma audiência global, com o orador e o público em locais diferentes”, avaliou o acadêmico.