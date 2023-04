Como identificar sintomas de infarto e o que fazer?

Também chamado de ataque cardíaco, o infarto acontece quando os vasos sanguíneos, que fornecem sangue ao coração, ficam bloqueados e impedem a chegada de oxigênio suficiente ao órgão.

As doenças cardiovasculares vitimam 17,3 milhões de pessoas ao redor do mundo todos os anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Somente no Brasil são 300 mil.

E conforme a OMS, 80% dos casos de ataques cardíacos e infartos prematuros podem ser evitados se ações preventivas forem adotadas.

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença afeta 77 milhões de pessoas.

De acordo com um estudo da American Heart Association, 20% dos infartos são silenciosos e descobertos somente depois, quando o paciente realiza exames de rotina.

E quais fatores de risco?

Hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo e sedentarismo que podem levar ao infarto ou AVC (popularmente conhecido como derrame). Um controle inadequado pode levar a obstrução das artérias coronárias e mesmo a insuficiência cardíaca.

Quais sinais e sintomas?

Além de dor no peito e formigamento no braço esquerdo e pescoço, náusea e até vômitos podem indicar um infarto, além de dores nas costas, suor frio e, em casos extremos, o desmaio.

Como agir?

Procure o pronto socorro mais próximo para o atendimento rápido e eficaz. Ou ligue para serviços de emergência, como Samu (192), corpo de bombeiros (193).

Como prevenir?

A prevenção começa com a prática de atividade física, controle do peso e a reeducação alimentar com acompanhamento médico e dos profissionais de saúde, isso compõem a fórmula mais eficaz de reversão dos marcadores negativos que afetam o coração. Somente achar que o medicamento controla o problema está errado! Faça sempre acompanhamento de rotina!

Rizek Hajjar Gomides é médico, formado pela Uniceplac – Brasília. Especialista em Clínica Médica pelo Hospital IGESP – SP. Especialista em Cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – InCor. Fellow em CardioOncologia pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP e InCor. Tem consultório próprio em Brasília e escreve nas quartas-feiras no Portal 6. Siga-o no Instagram: @rizekhajjar