Mulher de 37 anos morre durante treino em academia de crossfit de Anápolis

A repentina morte de Michelle Gomes dos Santos, de 37 anos, pegou todos que treinavam no Box 4 de Maio, box de crossfit localizado no Parque Brasília, em Anápolis, de surpresa nesta terça-feira (11). Acontece que ela estava treinando no local, quando passou mal e não resistiu. Familiares alegam que ela não tinha nenhum problema de saúde.

Ao Portal 6, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) relatou que a corporação foi acionada na terça-feira (11), por volta de 17h, logo que ela se sentiu mal.

Ao receber a ocorrência, a unidade de suporte avançado se deslocou ao local, encontrando a vítima já sem sinais vitais.

Durante o atendimento, a equipe realizou, por cerca de 30 minutos, uma reanimação cardiopulmonar (RCP), no entanto, ela não resistiu e o óbito foi constatado. Diante da confirmação, o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) também foi chamado para tomar as medidas cabíveis.

Conhecidos relatam que ela não contava com nenhum histórico de doenças, por isso, a família pedirá uma autópsia do corpo para identificar a causa da morte.

Nesta quinta-feira (13), por meio do perfil do Instagram, o Box 4 de Maio utilizou o story para prestar uma última homenagem para a aluna. Na publicação eles ressaltam que “seu sorriso sempre estará em nossas lembranças”.

Também nas redes sociais, outras pessoas lamentaram a repentina morte de Michelle e deixaram mensagens de carinho.