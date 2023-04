Professor perde o emprego por ensinar a aluno o que deveria ter sido aprendido em casa

Um professor acabou perdendo o emprego após se estressar com a falta de educação de um aluno adolescente e discursar – em alto tom – sobre como ele deveria se portar. O caso tem dividido opiniões na internet.

O vídeo flagrando toda a situação – que aconteceu em Cali, na Colômbia – foi publicado no Twitter e é possível ver nas cenas o docente exaltado, afirmando que dentro da escola não seria aceito atitudes hostis.

“Sem grosseria aqui, irmão”, começou o homem na frente de inúmeros alunos. “Aqui não se dizem grosserias, ponto final. Diga-as lá fora, vá em frente, mas tenha respeito aqui”, continuou.

Segundo o docente, ele já teria chamado a atenção do garoto outras vezes, já que ele sempre tratava todos com hostilidade – de acordo com o professor.

“Uma, duas, três, quatro, semana passada, semana retrasada, desde o primeiro dia que te vi, no refeitório, no corredor, aqui. Quantas vezes eu tenho falar as coisas até você entender?”, questionou, enquanto o adolescente o escutava calado.

"AQUÍ NO SE DICE GROSERÍAS BROTHER": PROFESOR HACIA ALUMNO❗ En un colegio de Cali, padres de familia informan que un profesor les está gritando a los alumnos, como se evidencia en el vídeo. Vos qué opinas vé?🆗 pic.twitter.com/KRwHILSzrm — Cali OK Noticias (@calioknoticias) February 3, 2023

Resposta

Depois da repercussão, a escola se manifestou e emitiu um comunicado. “A comissão de convivência foi convocada para iniciar o processo de reparação e restauração dos direitos do aluno”, iniciou o texto no documento.

“Que esta seja uma oportunidade para convidar os pais a conversar com seus filhos e convidá-los a não silenciar esse tipo de comportamento por parte dos professores e administradores, recorrendo aos canais institucionais falar sobre essa situações”.

A instituição reforçou os valores cristãos e pontuou que não é tolerado nenhum tipo de violência no colégio. Portanto, o docente teria sido desligado após gritar com o aluno.

No entanto, houve uma infinidade de internautas defendendo o professor. “Ele só precisou elevar o tom com alguém que se recusava a ouvir e, pelo visto, nem os pais conseguiram ensinar, né?”, disse uma mulher.

“É injusto demais o professor perder o emprego por causa de um mimado e mal criado. Apenas uma advertência seria mais cabível”, destacou outro usuário.