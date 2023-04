Universidades publicam protocolos de ações em caso de ameaças de ataques em Goiás

Na última quarta-feira (12), várias instituições de ensino superior em Goiás publicaram protocolos de ações a serem tomadas em caso de ameaças de ataque dentro do ambiente acadêmico.

A Universidade Estadual de Goiás (UEG), por exemplo, publicou um comunicado indicando que, em caso de contato com mensagens nesse teor, quem recebeu não deve compartilhar o conteúdo, a fim de “preservar a tranquilidade da comunidade acadêmica”.

Além disso, o documento alerta: “Se souber de algum tipo de ameaça no âmbito da UEG, procure o gestor local ou acione a Polícia Militar, através do 190, ou a Polícia Civil, pelo 197”.

A cartilha ainda destaca a possibilidade de contato com a Ouvidoria, através do e-mail [email protected] ou pelos telefones (62) 3328-1178 / (62) 98325-0138.

Por fim, a UEG ainda relembrou que o Ministério da Justiça também tem um canal para denúncias no endereço www.gov.br/mj/pt-br/escolasegura.

No mesmo sentido, a Universidade Federal de Goiás (UFG) afirmou que “os protocolos de segurança foram reforçados e medidas estão sendo tomadas para que todos se sintam mais seguros e protegidos”.

Ela também ressaltou que já existem procedimentos sendo adotados no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada (Cepae) – instituição de ensino infantil, básico e médio ligado à UFG – para prevenir incidentes e garantir a segurança.

Por fim, a universidade pede para que qualquer conteúdo relativo a ameaças seja enviado diretamente à Secretaria de Promoção da Segurança e Direitos Humanos (SDH) via aplicativo MinhaUFG.

Já a Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiás, afirmou que está monitorando a situação junto às autoridades públicas. Apesar do alerta, a instituição destacou que as atividades continuarão normalmente.

Ela também disponibilizou a ouvidora, através do link pucgoias.edu.br/ouvidoria, em caso de conhecimento de alguma ameaça dentro do espaço da PUC.

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) também comunicou que os protocolos de segurança e serviços de vigilância estão sendo revistos e reforçados. Além disso, o IF destacou que estabeleceu contato com as forças de segurança locais, de modo a buscar apoio.

Por fim, o Instituto Federal de Goiás (IFG) definiu o desenvolvimento de um programa institucional, intitulado “IFG pela Paz”.

A iniciativa terá caráter permanente e prevê ações coordenadas, no sentido de promover “a segurança nos espaços escolares, o acolhimento de estudantes, pais e servidores, além da formação da comunidade acadêmica para compreender os desafios inerentes ao momento de insegurança vivenciado por todas as regiões do país”.