Goianas presas na Alemanha após malas trocadas já estão com família em Goiânia

As goianas Kátyna Baía e Jeanne Paollini, que foram presas após terem as malas trocadas por bagagens com drogas, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, chegaram ao Brasil na manhã desta sexta-feira (14). Elas pisaram em solo goiano após ficaram mais de um mês presas injustamente em Frankfurt, na Alemanha.

Elas foram escoltadas pela Polícia Federal que, por motivos de segurança, vetou divulgação e recepção da família no Aeroporto Internacional Santa Genoveva.

O casal já está reunido com a família em Goiânia e a maior preocupação é com o restabelecimento físico-emocional de ambas. Elas continuam sem celular e contato com as redes sociais. A expectativa é de que, assim que estiverem descansadas, elas façam um agradecimento a todos que torceram pela dupla nos últimos dias.

Em vídeo gravado por Lorena Baía, irmã de Kátyna, ainda dentro da aeronave, ela conta que a viagem foi tranquila e que, finalmente, elas poderão curtir o convívio com os familiares. “Graças a Deus uma viagem tranquila, em segurança, agora a Kátyna e a Jeanne já podem desfrutar da companhia da família e dos animais de estimação”, diz.

Lorena explicou ainda que elas já estão reunidas com familiares em Goiânia. Elas foram liberadas da prisão na última terça-feira (11), após decisão do Ministério Público da Alemanha. De acordo com Chayane Kuss de Souza, advogada de defesa das goianas, elas foram inocentadas e não precisam esperar nenhum trâmite processual.

O Itamaraty, divulgou uma nota, nesta terça-feira, informando que recebeu com satisfação a informação da soltura das brasileiras.