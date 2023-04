Homem compra passagem para São Paulo e acaba indo parar em Goiânia

Um usuário no Twitter compartilhou um relato que, apesar de inconveniente, viralizou na comunidade online, alcançando mais de 21 mil visualizações. Acontece que o homem pretendia pegar um ônibus para São Paulo (SP), mas acabou chegando em Goiânia.

O fato ocorreu na última terça-feira (11) e o rapaz publicou todo o drama na rede social. Nas palavras dele, havia chegado a perguntar para o motorista no momento do embarque se estava no ônibus certo, recebendo uma confirmação.

No bilhete, que também estava com o destino escrito, constava ‘São Paulo’. Entretanto, o motorista admitiu que, por estar muito apressado, acabou não percebendo.

Apesar do infortúnio, o usuário não pareceu zangado no Twitter. Afirmou que a empresa, ao tomar conhecimento do fato, pediu perdão pelo ocorrido e disponibilizou um quarto de hotel para ele passar a noite.

Além disso, o homem ainda irá receber uma outra passagem para que possa ir até o destino originalmente desejado, sem custos adicionais.

“Pegando uma carona com o motorista, pelo menos a empresa vai pagar o hotel para eu dormir”, publicou ele um pouco depois de chegar a cidade.

Nos comentários, os internautas brincaram com a situação. “Pelo menos foi essa bela cidade”, consolou uma. “Não é possível!! Estou rindo com respeito”, declarou outra