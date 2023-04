Homens que mataram adolescente por engano são condenados pelo Tribunal do Júri

Três acusados de matar o adolescente Felipe Carlos Justino, de 15 anos, em Itumbiara, no Sul do estado, foram condenados pelo Tribunal do Júri na última quinta-feira (13).

Dois deles pegaram 16 anos e 04 meses de prisão, enquanto o outro recebeu a pena de 18 anos e 10 meses.

O caso ocorreu em janeiro de 2021. No dia do crime, Felipe estava trabalhando na lanchonete da família, quando os três homens chegaram atirando contra ele no estabelecimento.

O menor chegou a ser resgatado e levado para um hospital particular de Itumbiara, mas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente.

Durante a investigação, a Polícia Civil (PC) descobriu que o adolescente foi morto por engano. A apuração chegou a conclusão que o crime teria sido cometido por um acerto de contas.

O suspeito de ser o mandante foi preso em Petrolina (PE). Os outros dois homens envolvidos no assassinato foram capturados em Bom Jesus de Goiás.